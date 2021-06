Middelburg neemt zuur besluit: ook deze zomer geen kermis op de Markt

MIDDELBURG - Ook deze zomer is er geen kermis in het centrum van Middelburg. De gemeente vindt de ruimte op de Markt te beperkt om anderhalve meter afstand te kunnen garanderen. Andere locaties zijn eveneens te krap.

Een domper voor veel mensen, zeker nu het ene na het andere evenement wel doorgaat en ook kermissen vanaf 30 juni weer zijn toegestaan. Wethouder Chris Simons had het zelf ook liever anders gezien. ,,We hadden gehoopt dit soort dingen langzamerhand weer te kunnen toestaan, maar het gaat gewoon niet. Je mag één persoon per vierkante meter rekenen. Met die grote attracties kunnen wij die ruimte simpelweg niet garanderen.”

Het is een probleem waar veel oude binnensteden mee kampen, zegt Simons. ,,We hebben ook nog gekeken naar Tilburg, waar ze de attracties over meerdere pleinen uitsmeren. Maar die mogelijkheid hebben wij niet. We hebben zelfs nog onderzocht of de kermis niet op een andere plek kan staan, bijvoorbeeld Hof van Tange of de Oude Veerseweg, maar dan hielden we veel te weinig attracties over. Of geen zaken als eten en drinken. Terwijl dat ook echt bij een kermis hoort.”

Brocantemarkten gaan wel door

De wethouder zegt zijn best te doen om in elk geval wat attracties voor kinderen te laten neerzetten. ,,En we hebben besloten om de brocantemarkten wel te laten doorgaan. Een totaal andere doelgroep, ja. Maar attracties nemen nu eenmaal behoorlijk veel ruimte in, en kraampjes niet. Ik besef dat het heel zuur is voor de kermisliefhebbers en voor de kermisexploitanten, maar het is nu even niet anders.”

De kermis zou plaatsvinden in de tweede week van augustus.