Middelburg moet kloppend cultureel hart van Zeeland zijn

Dat is de kern van een culturele visie die professionals en vrijwilligers zelf hebben opgesteld, in opdracht van de gemeenteraad. Op basis van deze visie moeten concrete afspraken worden gemaakt over prestaties en subsidies.

Om het doel voor 2028 mogelijk te maken, moet de gemeente de voorwaarden scheppen voor een goed cultureel klimaat. Daarbij horen onder meer broedplaatsen voor kunstenaars, investeringen in culturele ontwikkeling van jongeren, kunsteducatie en een rol voor cultuur in de saamhorigheid in wijken en dorpen.

Met name D66 en ChristenUnie zeiden de rol van inwoners en toeristen in de visie te missen. Wethouder Saskia Szarafinski herinnerde hen eraan dat het de raad zelf is geweest die wilde dat de culturele sector de visie zelf zou schrijven. ,,Bovendien wonen wij allemaal in Middelburg, dus we zijn ook inwoners'', merkte Ruiter op. ,,En we hebben niet alleen gesproken met professionals, maar ook met heel veel vrijwilligers. Ons belang is onze passie, niet ons brood.''