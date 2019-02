Middelburg mist regels voor parken zonne- en windenergie

Goede herstart van onderhande­ling over openhouden zwembad Arnemuiden

11:38 ARNEMUIDEN - ‘Geef niet op . Belangrijke dingen hebben tijd nodig.’ Met deze boodschap laat Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden weten dat zij toch weer in gesprek is met de gemeente Middelburg over het heropenen van het zwembad.