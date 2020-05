Middelburg maakt ruimte voor terrassen, maar Damplein blijft open voor verkeer

Domburgs plan voor spreiding strandbe­zoe­kers haalt het niet

26 mei DOMBURG - De Domburgse Ondernemersvereniging OBD neemt het plan van een groep hoteliers om de strandbezoekers te spreiden niet over. Volgens voorzitter Frans Provoost is dat ook niet nodig omdat tot nu toe blijkt dat ze veelal keurig afstand houden. ,,De gemiddelde bezoeker is zich ervan bewust dat er afstand moet worden gehouden.”