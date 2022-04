Middelburg maakt plaats voor 200 vluchtelingen uit Oekraïne

Politie toont man die meisjes mishandel­de in Vlissingse bioscoop op televisie

VLISSINGEN - De Zeeuwse politie toont morgen in het programma ‘Opsporing Verzocht’ beelden van een man, die in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 november vorig jaar in Cinecity in Vlissingen twee jonge vrouwen, destijds 18 en 19 jaar oud, zo mishandelde dat één van hen een hersenschudding opliep.

