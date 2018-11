Middelburg maakt Molenwaterpark mooi maar minder overdadig

Scholieren halen voor 135 euro aan statiegeld op voor Stichting Kinderdia­be­tes

14 november VLISSINGEN - Scholieren van de Frans Naereboutschool en de Ichtusschool in Vlissingen haalden de afgelopen weken voor 135,36 euro aan statiegeld op voor de Stichting KinderDiabetes. Het is het eerste concrete resultaat van vele diabetesacties in Vlissingen deze maand.