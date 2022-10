Middelburg lost woningnood bij jongeren met seniorenhuizen op: ‘Starter lift mee’

Akte uit 1323 die staat voor geboorte van Zeeland naar Middelburg gehaald

De originele akte van de Vrede van Parijs uit 1323 is zaterdag in het Zeeuws Museum in Middelburg onthuld. Met het verdrag kwam een einde aan een eeuwenlang conflict tussen Vlaanderen en Holland over het bezit van Zeeland.

1 oktober