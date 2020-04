Middelburg loopt leeg op de zorg: tekort dit jaar niet 1 maar 4,8 miljoen euro

,,Het wettelijke minimum aan zorg wordt in Middelburg het maximaal haalbare,” zegt wethouder Carla Doorn. ,,Het is niet leuk, maar we kunnen niet anders. We moeten stevig ingrijpen en wel zo snel mogelijk.” Middelburg kondigde vorig jaar al aan met miljoenentekorten te kampen voor de kosten voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, uitkeringen en re-integratie en veel strenger te worden met toewijzing van zorg. Het moet nog strenger, was de boodschap van het college donderdag. En het Rijk zal met meer geld over de brug moeten komen dan het nu doet.