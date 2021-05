Middelburg laat tunneltjes kleuren met frááie graffiti: ‘Zo maken jongeren hun stad mooier’

Westkapel­le heeft nu ook zijn eigen tripel, met een vleugje duindoorn­bes

16 mei WESTKAPELLE - Een lekker bier. Zo oordeelt Jan Hengst uit Westkapelle over de ‘Wasschappels tripel’ die zaterdag in Westkapelle bij café/restaurant Kasteel van Batavia voor het eerst werd geschonken. Het speciaal bier is gebrouwen naar het recept van zijn collega-amateurbrouwer Bram Weststrate en nu op meerdere plaatsen te koop in het dorp.