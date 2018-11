Middelburg krijgt niet meer, maar juist minder vuurwerkvrije zones

Bijtschild­pad Henk mag in Vlissingen blijven

15:41 VLISSINGEN - De bijtschildpad die in de nacht van 18 op 19 september aanspoelde op het strand van Vlissingen, mag definitief in de Vlissingse reptielenzoo Iguana blijven. De schildpad, die Henk gedoopt werd, moest eerst in quarataine, maar die periode zit er inmiddels op.