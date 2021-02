Middelburg heeft verkeerscijfers Waterpark Veerse Meer niet verlaagd, zegt wethouder. ‘Verwijt Borsele berust op misverstand’

Opeens veel lagere verkeers­cij­fers voor Waterpark Veerse Meer? Dat kan niet, zegt Borsele

1 februari HEINKENSZAND - Zonder overleg ineens veel lagere cijfers hanteren voor het toekomstig verkeer rond Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden? Dat gaat er niet in bij de wethouder Arno Witkam van Borsele. ,,Ik ben verbaasd en teleurgesteld”, formuleert hij netjes. ,,Dit was niet de afspraak, hier zijn wij niet in gekend.” Borsele heeft met een pittige brief een zienswijze ingediend bij de gemeente Middelburg.