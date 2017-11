Middelburg heeft een tastbaar verleden

In de nieuwe uitgave wordt een 'wetenschappelijk verantwoord' overzicht gegeven van de geschiedenis van Middelburg, van de verlening van stadsrecht in 1217 tot vandaag de dag. Eigenlijk nog iets ruimer: ook aan de eeuwen voorafgaand aan het stadsrecht wordt aandacht besteed. Jeanine Dekker is de hoofdredactrice van het boek, Katie Heyning nam de beeldredactie voor haar rekening.



Alle hoogte- en dieptepunten uit het Middelburgse verleden komen voorbij. Zoals de belegering door de opstandige Geuzen van april 1572 tot februari 1574, die meer dan vijftienhonderd inwoners het leven kostte. Ook de verwoestende stadsbrand van 1940 krijgt ruim aandacht. De komst van vele Zuid-Nederlanders eind 16e eeuw en de aanleg van kanaal en spoorlijn in de 19e eeuw worden als hoogtepunten beschouwd. Het verhaal is in acht themahoofdstukken opgedeeld, waarin steeds de geschiedenis van begin tot eind wordt doorlopen. De thema's zijn: bebouwing en ruimtelijke ontwikkeling, oorlog en vrede, handel overzee, stedelijke bedrijvigheid, bestuur, publiek en huiselijk leven, geloof en wetenschap, kunst. Tussen de hoofdstukken in zijn stadsplattegronden weergegeven, van de vroegmiddeleeuwse ringwalburg tot en met een luchtfoto van het centrum uit 2009.