Middelburg gooit ozb 20 procent omhoog - mag dat zomaar?

Zo’n enorme verhoging, mag dat zomaar?

Ja. Een gemeente is daar volledig vrij in. Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is de regel dat gemeenten er geen winst op mogen maken. Het geld mag alleen worden gebruikt waarvoor het is bedoeld, namelijk het ophalen en verwerken van afval en het afvoeren van rioolwater. De ozb is niet gekoppeld aan een bestemming. Voor gemeenten is de belasting daarom het belangrijkste middel om hun begroting sluitend te maken.

De ozb wordt elk jaar hoger. Is er niemand die daar toezicht op houdt?

Het Rijk kende sinds 2007 een ‘macronorm’. Die hield in dat het bedrag dat alle gemeenten gezamenlijk incasseren via de ozb jaarlijks niet meer mag stijgen dan een paar procent. In de praktijk bleek dat een wassen neus. Individuele gemeenten konden daar zonder problemen ruim boven gaan zitten. Dit jaar is de macronorm daarom afgeschaft en vervangen door een ‘benchmark woonlasten’. Die vergelijkt slechts de woonlasten per gemeente in elke provincie.

Hoe doet Middelburg het in die vergelijking?

Een gezin met een eigen woning betaalt dit jaar in Middelburg gemiddeld 761 euro aan woonlasten, de optelsom van ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing. In 7 van de 12 andere Zeeuwse gemeenten is dat bedrag hoger. De woonlasten zijn het hoogst op Schouwen-Duiveland (898 euro). Veere is het goedkoopst, met 672 euro. Het landelijk gemiddelde is 776 euro. Middelburg behoort dus nog niet tot de duurdere gemeenten.

Wel als zij de ozb met 20 procent verhoogt?

Dan gaat datzelfde gezin gemiddeld 52 euro meer aan ozb betalen. In het geval dat de afvalstoffen- en rioolheffing gelijk blijven, gaan de totale woonlasten omhoog naar 813 euro, een stijging van 6,8 procent. Ook als de rest van Zeeland niets verandert aan de tarieven, zijn nog steeds 4 gemeenten duurder dan Middelburg: Hulst, Reimerswaal, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. Maar de verwachting is dat ook andere gemeenten met belastingverhogingen komen.

Geldt die vergelijking voor alle soorten huishoudens?

Nee. Daar zitten grote verschillen tussen. Voor huiseigenaren gaat het echt om gemiddelden. De ozb is gebaseerd op de waarde van woning. Bij wie een duurder huis heeft, heeft de ozb een groter aandeel in de woonlasten. Dat geldt ook voor alleenwonenden, omdat zij minder aan afvalstoffenheffing kwijt zijn. Voor hen is Middelburg nu al relatief duur. Huurders hoeven zich niet direct zorgen te maken. Zij betalen geen ozb.