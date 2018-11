Middelburg geeft uitleg over nieuwe studentenflats

Vier mannen aangehou­den voor serie woning- en bedrijfsin­bra­ken

13:32 HEINKENSZAND - De politie heeft recent in Vlissingen en Heinkenszand vier mannen aangehouden na een serie diefstallen. Dat is vandaag bekend gemaakt. Ze worden vooral verdacht van zo’n tien inbraken in (vakantie)woningen in Heinkenszand, Oost-Souburg, Wemeldinge en het Belgische Bierbeek.