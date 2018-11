Middelburg geeft toe aan druk provincie, Vlissingen denkt nog na

Middelburg en Vlissingen weigerden tot nu mee te betalen aan het Regiobureau. Zij moeten 1 euro per inwoner betalen, maar kunnen dat geld eigenlijk niet missen. In Middelburg hield het college de hand op de knip, in Vlissingen deed juist de gemeenteraad dat.

Het college van B en W van Middelburg is al gezwicht voor de druk vanuit het provinciebestuur. ,,We gaan volgend jaar eenmalig 48.000 euro bijdragen en in het voorjaar gaan we bezien hoe we dat jaarlijks kunnen betalen”, legt wethouder Chris Simons uit. Hij merkt wel op dat de gemeenteraad hiermee nog moet instemmen. ,,Wij zullen voorstellen dat te doen.”