'Middelburg geëerd in gedegen boek vol fraaie verhalen'

MIDDELBURG - ,,Nee he, niet weer een boek over de geschiedenis van Middelburg. En moeten we daar ook nog aan meebetalen?'' De eerste sceptische reactie van het gemeentebestuur - zoals burgemeester Harald Bergmann die woensdag in herinnering bracht - heeft ruim plaats gemaakt voor trots op het boek dat er nu ligt. ,,Een passend boek bij dit jubeljaar. Een degelijk en leesbaar naslagwerk'', stelde Bergmann tevreden vast. Mede betaald door de gemeente.

In de Burgerzaal van het stadhuis nam Bergmann het eerste exemplaar in ontvangst van Middelburg, Gezicht van de stad. Het is verschenen naar aanleiding van de viering van 800 jaar stadsrechten. Een team van acht auteurs beschrijft de geschiedenis van de stad aan de hand van acht thema's.

,,Het nadeel van deze aanpak is dat het tijdsverloop uit het zicht raakt'', erkende hoofdredacteur Jeanine Dekker in een interview met Peter Sijnke, voormalig stadsarchivaris en één van de acht schrijvers van het boek. ,,Daarom brengen we aan het eind van het boek in een slotbeschouwing de lijnen bij elkaar.'' Die slotbeschouwing heeft Dekker zelf geschreven.

Volledig scherm Jeanine Dekker, hoofdredacteur van het boek, en mede-auteurs Peter Sijnke en Tobias van Gent (van links naar rechts). © Maurits Sep

Dezelfde constateringen

Als groot voordeel van de gekozen aanpak noemde Dekker dat experts zich over delen van de historie hebben gebogen waar ze veel kennis van hebben. En het bijzondere is dat ze los van elkaar dezelfde constateringen deden. ,,Toen ik Ruud Paesie sprak, zei hij dat hem de grote rol van het stadsbestuur in de overzeese handel was opgevallen. Mij was de grote rol van het stadsbestuur opgevallen bij de sociale geschiedenis en Katie Heyning had dezelfde constatering in haar hoofdstuk over de kunst in Middelburg.''

Quote Middelburg is in de loop der eeuwen maar liefst tien keer bezet en veroverd geweest. Dat is heel veel Krijgshistoricus Tobias van Gent ontdekte een andere bijzonderheid. ,,Middelburg is in de loop der eeuwen maar liefst tien keer bezet en veroverd geweest. Dat is heel veel. Waarom wordt er zo veel gevochten om Middelburg? Nou ja, waarom zou je zo'n mooie stad niet willen hebben'', grapte hij. De echte verklaring is natuurlijk de ligging van Middelburg in het bijzonder en Walcheren in zijn geheel, stelde hij. ,,Het ging om de strategische positie. Dat zagen de Vikingen, de Spanjaarden, de Vlamingen, de Fransen, de Duitsers.''

Niet het einde

Sijnke wees erop dat twee keer eerder is geprobeerd de complete geschiedenis van Middelburg te boek te stellen. ,,Nou, drie keer is scheepsrecht. Er ligt nu een mooi groot en handzaam boek, waar we veel jaren mee vooruit kunnen.'' Al moet dit boek niet het einde zijn, vond Dekker. De schrijvers hopen dat het aanzet tot verder onderzoek naar de historie van de stad.

Ook schrijfster Nelleke Noordervliet spoorde aan tot een vervolg. ,,Je kunt in zo'n boek niet alles behandelen. Je moet keuzes maken en dat opent de mogelijkheid voor vervolgonderzoek.''

Intussen heeft Middelburg iets om trots op te zijn, benadrukte Noordervliet. ,,De stad wordt geëerd in een gedegen boek vol fraaie verhalen. Het biedt de jarige stad meer dan het obligate bloemetje.''