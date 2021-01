Middelburg en Veere openen meldpunt voor gedupeerden toeslagenaffaire

Inbrekers roven winkels in Vlissingen en Oost-Sou­burg leeg

8 januari VLISSINGEN - Liefst zeven inbraken in twee weken tijd. Inbrekers sloegen de laatste veertien dagen toe in zeven winkels in Vlissingen en Oost-Souburg. De politie roept mensen op om alert te zijn en verdachte situaties onmiddellijk via 112 te melden.