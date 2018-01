Middelburg en Provincie praten wel maar verstaan elkaar niet

MIDDELBURG - Bestuurders van de provincie Zeeland en de gemeente Middelburg slagen er al een jaar niet in om hun meningsverschillen over woningbouw te beslechten. Dinsdag bestreden ze elkaar zelfs voor een onafhankelijke bezwarencommissie.

Althans, ze lieten hun ambtenaren het woord voeren. Gedeputeerden waren er niet bij. Wel twee wethouders, maar die zaten als toehoorders op de tribune.

Het gaat allemaal over woningbouwafspraken op Walcheren. De drie gemeenten kunnen het niet eens worden en het geduld van de provincie is al lang op. Die heeft in juli vorig jaar daarom zelf de knoop doorgehakt. Vlissingen is blij, want die voelt zich gesteund door de provincie. Middelburg juist niet, zeker niet omdat zij het gevoel heeft dat de provincie Vlissingen voortrekt omdat die er financieel zo slecht voor staat. Veere heeft een eerder ingediend bezwaar ingetrokken.

Patstelling?

De voorzitter van de onafhankelijke commissie die Gedeputeerde Staten adviseert over bezwaren tegen hun besluiten, keek zijn ogen uit: twee overheden voor de commissie, dat komt niet zo vaak voor. Praten ze nog wel met elkaar? Of is er een patstelling?

Een patstelling is het niet, vonden de ambtenaren van de gemeente. Maar zestig minuten juridische fijnslijperij was volgens hen hard nodig om duidelijkheid te krijgen. Heeft de provincie in juli wel of niet officieel een besluit genomen? Want Middelburg heeft dat nooit zwart op wit gekregen. Opgevraagde stukken worden niet verstrekt. En mocht de provincie wel op eigen kracht de gemeente nieuwe afspraken opdringen? Bovendien: zijn die woningbouwplannen uit 2013 echt niet meer geldig? De gemeenten hadden toch afspraken voor tien jaar gemaakt?

Vergeten

Het besluit bestaat wel degelijk, legden ambtenaren van de provincie uit. Ze zijn alleen vergeten het op te sturen. En die oude bouwafspraken, nee, die zijn 'niet actueel' meer en kunnen niet meer gebruikt worden om een bouwplan te rechtvaardigen. Dat, was het weerwoord, is juist in het belang van Middelburg. Met die oude afspraken zal elk plan sneuvelen bij de Raad van State.