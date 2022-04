Middelburg eerste in Zeeland met strenge eisen voor verbouwen kantoren tot appartementen

Met een schot start de bouw van het Huis te Oostkapel­le

OOSTKAPELLE - Jan Miedema en zijn vrouw wonen voorjaar 2023 in Oostkapelle in een moderne replica van het Huis te Oostkapelle, het buiten dat eind zeventiende eeuw gebouw werd door Willem le Sage (1646 - 1721), Heer van Oostkapelle. De familie Miedema woont nu nog in Leiden en is al tien jaar aan het zoeken naar iets anders, iets moois. ,,Tot in het buitenland toen”, zo vertelde hij vrijdag bij de officiële start van de bouw van dat nieuwe Huis.

8 april