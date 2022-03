Middelburg eerste in Zeeland met Regenboogakkoord: ‘Hard nodig, want ook hier durven jongeren niet hand in hand over straat’

Veerse werkgroep hoopt nog steeds op bouw appartemen­ten op Oranje­plein

VEERE - Een woonhof met ruim twintig appartementen en een buurtwinkel op het Oranjeplein in Veere is nog steeds de grote wens van een groep inwoners. Ze zijn al jaren bezig met het maken van plannen en ze hebben nog voor de verkiezingen een gesprek met een delegatie van het dagelijks gemeentebestuur om te horen wat realiseerbaar is.

8 maart