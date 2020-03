Middelburg: drie keer net niet de beste binnenstad

Hippe Gasten laat kinderen genieten van rock, luchtgi­taar en crowdsur­fen in de Spot

15:02 MIDDELBURG - Ze zijn beroemd tot in China, maar ook in Middelburg zijn de Hippe Gasten inmiddels vertrouwde gezichten. Zondag 22 maart staat de rockband voor kinderen voor de derde keer op het festival Springstof in De Spot. ,,We lijken voor elkaar gemaakt.”