Middelburg dreigt Sabewa te straffen als wanprestatie aanhoudt

Duur Middelburg komt armere gezinnen tegemoet met lagere toeristen­be­las­ting voor kamperen

10:41 MIDDELBURG - Toeristen die in Middelburg komen kamperen, hoeven veel minder toeristenbelasting te betalen dan bezoekers die in een hotel komen slapen. Kamperen is namelijk juist een goedkope vakantie voor mensen met weinig geld, vindt de gemeenteraad.