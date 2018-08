Middelburg deelt Veerse teleurstelling over uitspraken burgeradviseur over zorgloket Porthos

MIDDELBURG - De gemeente Middelburg deelt de teleurstelling van Veere over de manier waarop de onafhankelijk burgeradviseur in Middelburg over het werk van zorgloket Porthos heeft gesproken in de PZC . Dat blijkt uit een brief van Middelburg aan Veere.

'Net als u, betreuren wij het zeer dat Porthos op deze manier in de pers is gekomen', schrijft het college van Middelburg. 'Wij zullen in gesprek gaan met dhr. Vrancken en vragen hem zijn bevindingen op de juiste manier in te brengen in het proces evaluatie klantproces sociaal domein (pentekening).'

Peter Vrancken doet onderzoek naar de werkwijze van Porthos en voert gesprekken met mensen die via deze organisatie zorg krijgen. Zijn werk vloeit voort uit de gesprekken die Middelburg had met cliënten van Porthos. Die maakten onderdeel uit van de evaluatie van de samenwerking op Walcheren binnen Porthos en ter voorbereiding op een nieuwe visie op die samenwerking.

Geschrokkken

Vrancken sprak over zijn werk in een gesprek met de PZC, medio juli. Hij zei daarin 'geschrokken' te zijn over de werkwijze van Porthos. Hij baseerde zich op gesprekken met ongeveer tien cliënten. De klachten variëren volgens hem van mensen die niet worden teruggebeld tot en met ontkennen dat er zoiets als een burgeradviseur is.