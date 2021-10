Middelburg bezuinigt minder dankzij extra rijksgeld: ‘Geld voor jeugdzorg gaat niet naar wegen of lantaarnpalen’

Papa’s deur onthuld op begraaf­plaats in Middelburg: voor iedereen die iemand mist

9 oktober MIDDELBURG - Niet dicht, maar op een kier. Zodat een vermist persoon symbolisch gezien nog steeds via de deur kan binnenlopen. Op de gedenkplaats van de begraafplaats in Middelburg is een nieuw kunstwerk geplaatst: Papa’s deur.