Middelburg begint onderzoek: verdienen Briëthuizen monumentenstatus of niet?

De sloop van 135 Briëthuizen ligt zeer gevoelig. De woningen zijn in de Tweede Wereldoorlog gebouwd in de stijl van de Delftse School. Bovendien vallen ze onder de wederopbouw van Middelburg na de stadsbrand van mei 1940. Ze zijn behalve architectonisch ook historisch van belang. Anderzijds zijn ze technisch in zeer slechte staat. De afgelopen anderhalf jaar is onderzocht of sloop voorkomen kan worden. Een inmiddels ontbonden bewonersgroep oordeelde op basis van onderzoeken door deskundigen dat renovatie mogelijk is; eigenaar Woongoed Middelburg bestrijdt dat.

Het is wel te voorspellen hoe de procedures de komende tijd gaan verlopen, schrijft het college. Als B en W de huizen tot gemeentelijk monument aanwijzen, zal Woongoed in beroep gaan. Dat kan drie jaar in beslag nemen. Als Woongoed dan wint, zullen de tegenstanders van sloop weer in beroep gaan en dan komen er zo weer drie jaar bij voordat er definitief duidelijkheid is. En worden de Briëthuizen geen monument, dan verlopen de procedures waarschijnlijk omgekeerd, voorspelt het college. In beide gevallen kan het nog drie tot zes jaar duren voordat de bewoners van de Briëthuizen weten of hun huis wordt gesloopt, of niet.