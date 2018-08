Midd Summer Fest zorgt voor ontmoeting en verbinding tussen jongeren in Middelburg

video Trailer kantelt op N57 Middelburg: paard en bestuurder met de schrik vrij

16:47 MIDDELBURG - In het Dampoortaquaduct op de N57 in Middelburg is vanmiddag rond half vier een paardentrailer omgevallen. De bestuurder en een paard, dat in de trailer werd vervoerd, kwamen met de schrik vrij.