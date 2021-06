Michael van Praag en Henny Huisman signeren in Goes en Middelburg

Van Praag begint om 11 uur in Middelburg en op datzelfde moment signeert Huisman in Goes. De sessie duurt een uur. Daarna maken beide heren de oversteek. Tussen 14 en 15 uur signeert Van Praag in Goes en Huisman in Middelburg. Van Praag was 14 jaar lang voorzitter van Ajax en daarna nog lange tijd actief binnen de UEFA. Huisman is vooral bekend als bedenker en presentator van de Soundmixshow.