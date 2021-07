Gratis parkeren voor inwoners Veere als coalitie­par­tij DTV bij standpunt blijft

8 juli DOMBURG - De kans bestaat dat inwoners van de gemeente Veere volgend jaar met één auto per gezin overal gratis kunnen parkeren in de eigen gemeente. Fractievoorzitter Sylvia Sparreboom van coalitiepartij DTV liet donderdag eerst via een persbericht en daarna ook tijdens de raadsvergadering weten dat haar fractie daar nu ook voor is. Omdat de oppositiepartijen HVV, SGP/CU en VVD daar al langer op aandringen, is daar met steun van beide DTV’ers een meerderheid voor.