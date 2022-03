Meta Vrijhoef ziet af van zetel in Veerse raad. ‘Ze heeft het momenteel te druk’

Serie Oekraïense vluchtelingen Oekraïense Bogdan (6) gaat voor het eerst naar school in Domburg: ‘Wat als hij er helemaal niets van begrijpt?’

DOMBURG - De zesjarige Bogdan uit Oekraïne zit voor het eerst van zijn leven in een schoolklas. Niet in Zaporizhzhya, maar in Domburg. Tussen kinderen die hij niet kent, en die hij niet verstaat.

21 maart