Met ruim tweeduizend (betaald) parkeerplekken in en om stadshart kan Vlissingen alle bezoekers ontvangen

Naar aanleiding van vragen van de SGP-fractie is op het gemeentehuis in Vlissingen is onderzoek gedaan naar het aantal betaald parkeerplaatsen in en om het centrum. De fractie ziet alleen parkeerplekken verdwijnen en vreest dat de terugloop - naast minder parkeergeldopbrengsten - er op termijn toe leidt dat toeristen de stad mijden. Dat, hoorde de SGP, verontrust ook veel ondernemers. Neringdoenden zijn bang voor nieuwe leegstand, net op een tijdstip dat veel gaten in het winkelbestand zijn gedicht.