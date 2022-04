Met Hans op stap door een steeds fraaier en gevulder Scheldekwartier

Lichtop­stan­den in duinen Dishoek en Zoutelande mogelijk op beschermde lijst

ZOUTELANDE - Een belangrijke stap in het beschermen van de lichtopstanden in de duinen van Dishoek en Zoutelande is genomen. Samen met de toeristenkerk in Zoutelande staan ze op de nominatie om opgenomen te worden in een lijst van Cultuurhistorisch Waardevolle Panden.

14 april