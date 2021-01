Met filmpjes op TikTok zet docent Jan zijn leerlingen weer in beweging: ‘Overal kun je sporten’

Dwingt ‘s Heeren Loo mensen te verhuizen? Ze vindt van niet, de gehandicap­ten­raad vindt van wel

17 januari VLISSINGEN - Mensen met een beperking laten wonen in grote complexen is niet van deze tijd en in strijd met het VN-Verdrag Handicap. Dat vindt de Zeeuwse gehandicaptenraad. Maar zorginstelling ‘s Heeren Loo zegt dat het beeld niet klopt. ,,Er zitten nu mensen van 60, 70 jaar op een zolderkamer van een eengezinswoning, met een steile trap. Dát is niet meer van deze tijd.”