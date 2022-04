Met een schot start de bouw van het Huis te Oostkapelle

Miedema en zijn vrouw zijn gevallen voor het Huis, het dorp en de omgeving. ,,Je hebt hier nog een bakker, een slager en een supermarkt. Het is hier prachtig wandelen en je zit ook zo in Domburg en Vrouwenpolder.” Via via hoorde hij van het project en hij is blij dat het gelukt is een van de acht appartementen te kopen. Meer kopers lieten zich vrijdag heel positief uit over de Oostkapelle en de omgeving. Een van hen woont nu in Zeeland, Noord-Brabant, en grapte dat ze van Zeeland naar Zeeland gaat verhuizen.