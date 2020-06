Met dank aan Wientjes, de Zeeuwen en corona voor een ruimhartig compensatiepakket

Plasticver­vui­ling van de zeeën moet stoppen, vindt klas 3/4 van De Wegwijzer in Seroosker­ke

21:34 SEROOSKERKE - ,,Van plastic gaan vissen dood. Daarom ruim ik op het strand ook bijna altijd het plastic op”, zo vertelde de 8-jarige Joris vrijdag na de presentatie van het boekje Jonas en de Wegwijzer. In dat boek staat het verhaal van Jonas de walvis. Het is geschreven en geïllustreerd door de leerlingen van basisschool de Wegwijzer in samenwerking met kinderboekenschrijfster Lorena Veldhuizen en gaat onder meer over de plasticvervuiling in zeeën en oceanen.