‘Met al dat verkeer was het dit jaar een gekkenhuis in Grijpskerke’

GRIJPSKERKE - De verkeersdrukte in Grijpskerke is volgens de dorpsraad zo groot dat er iets moet gebeuren.

‘Lapmiddelen’. Zo noemt Fred London van de Dorpsraad Grijpskerke de maatregelen die het dagelijks bestuur van de gemeente Veere wil nemen om de overlast van het verkeer in zijn dorp op korte termijn te beperken. Een rondweg is volgens hem de enige echte oplossing. ,,Dat wordt onderwerp van een studie. Op korte termijn hebben we de lapmiddelen echter nodig. Want het is hier vaak zo druk, er moet iets gebeuren.”

London woont nog maar een paar jaar in Grijpskerke maar vanaf dag één weet hij dat zijn dorp op het gebied van het verkeer ‘het afvoerputje van Walcheren is’. Al het verkeer dat vanuit Zoutelande tot en met Domburg richting Goes en Neeltje Jans gaat, rijdt door Grijpskerke richting N57. Daar komt ook nog een het toeristisch verkeer bij. ,,Plus al het landbouw- en vrachtverkeer.” Uit tellingen blijkt dat op een drukke dag zich ruim 12.000 voertuigen door het dorp wurmen. Dat wurmen mag best gezegd worden want de Schuitvlotstraat is zo smal dat een tractor en een vrachtwagen elkaar net niet raken als ze in tegenovergestelde richting rijden.

'Het zebrapad, dat is niet veilig genoeg’

Het dagelijks gemeentebestuur is tot tevredenheid van London zich bewust van de problemen. ,,Ze zijn lang niet erkend maar dit college beseft dat er iets gedaan moet worden.” Om te beginnen met aanpassingen van de doorgaande wegen. Zo moet bijvoorbeeld de oversteekplaats voor voetgangers op de Schuitvlotstraat robuuster worden zodat het veiliger is daar over te steken.

Zelf denkt London dat een voetgangerslicht nog meer effect heeft. ,,Want het zebrapad, dat werkt niet. Het is niet veilig genoeg.” Daar weet Laura Bijkerk (10) alles van. Als zij daar probeert over te steken richting basisschool, wordt er niet voor haar gestopt, zegt ze. ,,Ik sta daar vaak minutenlang voor het veilig is om over te steken.” Zij woont samen met haar ouders op de hoek Mariekerkseweg/Schuitvlotstraat en moet meerdere keren per dag de drukke straat oversteken. Haar moeder Bianca weet ook uit eigen ervaring hoe druk en gevaarlijk het daar is. Zo verzorgt regelmatig fietsers die zijn aangereden op de kruising voor haar huis. ,,Tot nu toe geen ernstige aanrijdingen, maar….”

Toeristen en recreanten zorgen ervoor dat het vooral in het seizoen heel erg druk is. ,,Deze zomer was het echt een gekkenhuis, zo ontzettend druk.” Maar volgens Fred London zijn het toch wel echt de lokale chauffeurs die te hard door Grijpskerke rijden en voor het meeste gevaar zorgen. Bianca Bijkerk vermoedt dat ook. ,,Want weet je wie er altijd voor het zebrapad stoppen? Duitsers.”