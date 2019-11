Met 53 km/u over de Spoorstraat in Arnemuiden: boete van 257 euro

Video Vlissingse Amanda Simons met Heartbeat in Scheldethe­a­ter

18 november VLISSINGEN - De Vlissingse zangeres Amanda Simons staat zaterdag op de planken van het Terneuzense Scheldetheater. Ze is één van de acht hoofdrolspelers van The Magic of Jeans, die de swingende voorstelling Heartbeat brengen.