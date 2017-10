Mercuur weer doelwit van vandalen: 'Waarom kloojooien op dat schip?'

,,Twee keer in korte tijd, ik begrijp dat echt niet hoor, '' zucht Niek Peeters, voorzitter van de stichting Museumschip Ex Hr. Ms. Mercuur. ,,We weten niet precies wanneer, maar er is geprobeerd een tros los te gooien. Dat is nu niet gelukt, misschien zijn ze door iets of iemand gestoord. Gelukkig, want de de eerste keer hebben we heel veel ellende gehad.''