Mensenrechtenvlag wappert niet zaterdag maar vrijdag op de Abdij

update 20.55 uur Brand bij onderbuur­vrouw, bewoners Kasteel­straat kunnen hun huis dagenlang niet meer in

Even ‘s nachts nog wat bakken om de lekkere trek te stillen, het is bewoners van de Kasteelstraat duur komen te staan. Door toedoen van hun hongerige onderbuurvrouw kunnen zij nu dagenlang hun huis niet in.

12:25