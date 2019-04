'Mensen praten weer met elkaar over Nollebos’

Het was de tweede maal dat een dergelijke tocht werd gehouden. Deelnemers konden Van Minnebruggen en de andere belangstellenden laten zien hoe belangrijk ze het Nollebos vinden en vertellen wat ze vinden hoe het in de toekomst er uit moet zien. Er zijn plannen om daar een wellnesshotel en/of vakantiebungalows te bouwen en daar is veel verzet tegen.