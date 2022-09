Mensen met een beperking kunnen helemaal losgaan op speciale editie Bigfest

BIGGEKERKE - Voorafgaand aan Bigfest is er een extra editie van het popfestival in Biggekerke. Twee zangers en een dj treden vrijdag op voor mensen met een beperking.

DJ Patrick, een imitator van Frans Bauer en de Bredase zanger Corné - die naast Nederlandstalige krakers eigen werk zingt - vermaken het publiek tussen 14.00 en 19.00 uur. Bigfest peilde de belangstelling voor een festivaldag bij diverse organisaties die verstandelijk beperkten huisvesten. Zo’n 150 aanmeldingen in de voorverkoop bewezen dat een ‘Bigfest for specials’ in een behoefte voorziet, aldus woordvoerder Corina de Visser van Stichting Bigfest. De eerste editie wordt vrijdagmiddag officieel geopend door burgemeester Rob van der Zwaag van Veere.

Voorverkoop gesloten

In het verleden werd op vrijdag - ‘als het terrein toch al klaar ligt voor de festivalgangers’ - een paar keer een Frisfeest gehouden, voor de jeugd onder de 18. De belangstelling voor de jongerenparty viel tegen. ,,We zijn dus blij dat we nu een speciale doelgroep kunnen bedienen, waarvoor normaal niet veel te doen is.” Het festivalsportveld tegenover de molen aan de Oostweg is vrijdag 9 juni ook te bezoeken door andere belangstellenden. Die kunnen een kaartje bij de ingang kopen.

Dat kunnen ook alle belangstellenden voor het reguliere festival Bigfest, dat zaterdag tussen 16.00 en 1.00 uur wordt gehouden. In de voorverkoop zijn al ruim vijfhonderd kaarten verkocht voor de optredens van DJ Timski, Party Criminals, The Reverend en de Dan Stennis Band. ,,We mogen duizend man verwelkomen op het terrein. Dus rock- en feestliefhebbers kunnen zaterdag nog naar Biggekerke.”