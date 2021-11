MEN: Vier talentvolle jongens met twee eigen singles

In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten van alle leeftijden voor. En dat niet alleen; we geven ze de kans ook te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In deze aflevering: Men.

Met een gemiddelde leeftijd van 12 jaar vormt het viertal ongetwijfeld één van de jongste bands van Zeeland. ,,Tim en ik zaten bij elkaar in het voetbalteam”, legt zanger Seb uit. ,,We spraken een keer bij mij thuis af en gingen samen muziek maken. Toen is het idee ontstaan om een band te vormen en met dank aan leraren van school vonden we in Gernardo en Sem een bassist en een gitarist.” Met z’n vieren bedachten ze een naam voor hun groep. Bassist Sem: ,,We mochten allemaal ideeën indienen, gezamenlijk vonden we Men het leukste klinken. Cor, de vader van Tim, heeft een mooi logo ontworpen voor onze groep en toen konden we echt beginnen.”