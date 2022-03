Melvin is de eerste stemmer in Vlissingen: ‘De anderen slapen lekker uit’

VLISSINGEN - Klokslag half acht komt hij binnen lopen. Melvin Hage is maandag de eerste stemmer in Vlissingen. ,,Ik was toch vrij. Ik dacht: ik doe het gewoon gelijk."

Net als vorig jaar zijn de stembureaus drie dagen geopend, hoewel niet allemaal. In Vlissingen kan maandag en dinsdag op vier plekken worden gestemd, waaronder in het stadhuis. Daar was stembureauvoorzitter Ronald den Broeder al om kwart over zes aanwezig. Even de instructies doornemen, potloden en stemformulieren klaarleggen en natuurlijk de broodnodige zak snoep. ,,De stemhokjes stonden er gelukkig al.” Een van de vier hokjes staat ingeklemd tussen twee oude kanonnen.

Rode potloodje mee

,,Vorig jaar was het allemaal corona", vertelt Den Broeder. Het idee achter een spreiding over drie dagen was dat mensen uit de kwetsbare groepen een rustig moment konden uitzoeken om te stemmen. Nu zitten de drie stembureauleden nog steeds achter spatschermen en wie wil kan de handen ontsmetten. En stemmers krijgen het rode potloodje mee.

,,Vanwege corona natuurlijk", zegt Melvin. Hij heeft zijn eigen stem uitgebracht en, met een volmacht, die van zijn moeder. Hij zou het nog beter vinden als er in het weekend werd gestemd, in plaats van op doordeweekse dagen. ,,Dan gaat iedereen stemmen. Of online, maar dat lijkt me wat gevoelig voor hackers." Tien minuten lang blijft hij de enige stemmer. ,,De anderen slapen lekker uit”, lacht hij. ,,Nou ja, ik was toch vroeg wakker."

Quote Ik heb op internet gekeken, maar nergens kon ik vinden of ik een hond mee mag nemen naar het stembureau Kees Buizer, Stemmer in Vlissingen

Den Broeder heeft niet het idee dat er op maandag en dinsdag andere mensen komen stemmen dan op woensdag. Wel is het zo dat midden op de ochtend en de middag meer ouderen komen, en tussen de middag en tegen half vijf mensen die werken of schoolgaan. De meeste stemmers verwacht hij op woensdag. ,,Dit stembureau ligt centraal. Hier is het altijd wel een hoge opkomst. Bij de Kamerverkiezingen zien we de meeste stemmers, en daarna bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop dat het meer wordt dan vijftig procent."

Stem of ik schiet

Kees Buizer is de tweede stemmer op het Vlissingse stadhuis. ,,Het is een beetje een knullige gemeente", moppert hij. Hij stond bij de verkeerde ingang en ontdekte nergens een wegwijzer naar het stembureau. ,,Ik krijg vandaag een oppashondje", vertelt hij. ,,Ik heb op internet gekeken, maar nergens kon ik vinden of ik een hond mee mag nemen naar het stembureau. Dat bedoel ik met dat knullige. Daarom ben ik eerst maar gegaan, anders word ik nog geweigerd.”

Verwonderd kijkt hij naar de kanonnen naast het stemhokje. ,,Ik schrik er een beetje van", grapt hij. Het lijkt wel: stem of ik schiet."

