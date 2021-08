Meisje gewond bij ongeluk Middelburg

Portret Niek Knol, spelende mens: ‘Ik voel in elke vezel dat ik leef’

26 juli Of je nu een sportblessure hebt, een trauma of een depressie: Niek Knol (73) kan er iets mee. Hij was (en is) fysiotherapeut, wandelcoach, sporttrainer en mentor. Daar is het sjamanisme bij gekomen. Alles wat hij geleerd heeft van en in het leven, komt nu samen. ,,Ik ben een heler.”