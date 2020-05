Meisje ernstig gewond bij ongeval met paard in Vrouwenpolder

Jazz by the Sea afgelast

3 mei DOMBURG - Jazz by the Sea gaat dit jaar niet door. Het bestuur van het jazzfestival vindt het niet verantwoord in september in Domburg de dertigste editie door te laten gaan. ,,Voor het organiseren zijn we in grote mate afhankelijk van de medewerking en financiële bijdragen van plaatselijke ondernemers. Wij vinden het niet gepast om bedrijven die getroffen zijn door de coronamaatregelen nu om geld te vragen”, aldus voorzitter Ron Henderikse.