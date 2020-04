Meisje bedreigt iemand met boksbeugel op Instagram en krijgt wijkagent over de vloer

Stranden zijn nog open, maar als het te druk wordt, gaan ze snel dicht

7 april WESTKAPELLE - Als het de komende twee maanden te druk wordt op de Walcherse stranden dan worden ze gesloten. In eerste instantie sluiten de gemeenten Veere en Vlissingen de parkeerplaatsen in de buurt van de stranden. Als dat geen of te weinig effect heeft, worden de stranden daadwerkelijk afgesloten voor het publiek.