Meisje (4) overleden na frontale botsing Vlissingen

Winnaars Postcode­Kan­jer Vrouwenpol­der gaven geld uit in eigen dorp

9:22 VROUWENPOLDER - Winnaars geven bewust geld uit in hun eigen omgeving en helpen anderen met hun gewonnen geld. Dat blijkt uit onderzoek van de Postcode Loterij onder onder meer 41 PostcodeKanjer-winnaars uit Vrouwenpolder. Het onderzoek is uitgevoerd in aanloop naar de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro die ook dit jaar weer op 1 januari bekend wordt gemaakt.