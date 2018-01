Meisje (17) vermist in Middelburg

't Smoske opent maandag nieuwe broodjeszaak in Middelburg

12:01 MIDDELBURG - 't Smoske opent maandag 29 januari de nieuwe vestiging in Middelburg. De broodjeszaak in het winkelcentrum aan de Pottenbakkerssingel (bij AH en Action) gaat zeven dagen per week open van 10 tot 18 uur.