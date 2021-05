Meisje (17) uit Vlissingen vermist

Vrouw gewond bij ongeval op A58, politie zoekt veroorza­ker die doorreed

18 mei NIEUW- EN SINT JOOSLAND - De politie is op zoek naar de veroorzaker en getuigen van een ongeval waarbij gistermiddag vier auto’s betrokken waren. Het gebeurde tussen de oprit van de A58 bij Middelburg en de afrit van de N57. Een 33-jarige Middelburgse kwam met haar auto in de sloot terecht en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.