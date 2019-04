Meisje (14) vermist in omgeving Middelburg

Ritthem is kampioen afvalschei­den in de gemeente Vlissingen

12:40 RITTHEM - Ritthemmers zijn de kampioenen in afvalscheiden in de gemeente Vlissingen. Die boodschap bracht wethouder Els Verhage dinsdag bij de vergadering van de dorpsraad. Na een jaar proefdraaien met bovengrondse verzamelcontainers voor restafval gooien de Ritthemmers 68 kilogram per inwoner minder restafval weg.