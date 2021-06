Meijs: ‘SGP/CU medeverantwoordelijk voor bouwplan hotel-resort Biggekerke’

Michael van Praag en Henny Huisman signeren in Goes en Middelburg

10 juni MIDDELBURG/GOES - Oud-Ajax-voorzitter Michael van Praag en voormalig tv-coryfee Henny Huisman zijn zaterdag 19 juni te gast bij boekhandels De Koperen Tuin in Goes en De Drvkkery in Middelburg. Ze signeren die dag hun biografieën.